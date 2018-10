Spazio Libero Utopia: Eni rivuole lo stabile, sgombero in vista

Il Consiglio comunale di giovedì 18 ottobre 2018, come di consueto, è iniziato con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Da Paolo Putti (Chiamami Genova) è arrivata la richiesta di informazioni circa lo sgombero dello Spazio Libero Utopia di Multedo, una realtà di aggregazione per i giovani del quartiere.

Per la giunta ha risposto l'assessore Stefano Garassino: «Questo è uno stabile occupato abusivamente e l'Amministrazione combatte qualsiasi illegalità. Il Comune non ha parte attiva in un futuro sgombero perché è di proprietà di Eni. Quest'ultima ha chiesto alla magistratura di riavere lo stabile. E da quel momento si attivano tutte delle pratiche, tramite questura, per riuscire, nei tempi stabiliti, che non sappiamo e che non direi neanche se li sapessi, per sgomberare l'immobile».