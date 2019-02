Sestri Ponente, tir fa retromarcia e distrugge un terrazzo

Non si sa bene come, si è ritrovato nell'angusta piazza Aprosio, a Sestri Ponente, e nel tentativo di uscirne ha finito per scontrare il terrazzo di un palazzo e staccandolo dall'edificio.

È successo in piazza Aprosio giovedì mattina, protagonista il conducente di un tir con targa ungherese che durante una manovra ha calcolato male le distanze: nel fare retromarcia ha colpito il balcone e l'ha in parte divelto, rendendolo inagibile.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni per puntellare il terrazzo, che sorge proprio sopra il portone d''ingresso, e impedire che crolli sul marciapiede sottostante.

Non risultano fortunatamente feriti, e sul posto è intervenuta anche la Municipale, che ha temporaneamente vietato l'accesso alla piazza per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.