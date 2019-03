Multedo: manovre pericolose dei tir, in arrivo le telecamere

Il consigliere comunale del Partito Democratico Mauro Avvenente nell'ultima seduta del Consiglio ha sollevato nuovamente il problema dell’estrema pericolosità dei tir che, spesso, all’uscita del casello autostradale di Multedo fanno inversione di marcia in via Pacoret De

Saint Bon. Manovra che mette a repentaglio l’incolumità degli automobilisti e dei pedoni. Avvenente ha chiesto alla Giunta quali azioni siano previste per risolvere tale criticità.

L’assessore alla mobilità Stefano Balleari ha spiegato: «In questi mesi abbiamo fatto più che un sopralluogo per trovare una soluzione e mettere più in sicurezza l’uscita del casello. Siamo in dialogo con Autostrade per risolvere il problema». Poi ha preso la parola l’assessore alla sicurezza Stefano Garassino, che ha aggiunto: «Vorremmo arrivare a una soluzione strutturale definitiva. Ci rendiamo conto della pericolosità della zona e, per questo, vorremmo installare una telecamera come dissuasore per comportamenti scorretti e molto pericolosi per i pedoni»