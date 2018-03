Sicurezza, a Multedo le telecamere di Euroflora

Più controlli, più illuminazione, più sicurezza: sono le richieste avanzate dai residenti di Multedo, che negli ultimi mesi sono stati al centro delle polemiche (e delle rassicurazioni da parte della giunta Bucci) per l'istituzione di un centro di accoglienza nell'ex asilo Govone, in via delle Ripe.

Apparentemente raggiunto un accordo (anche il ricorso presentato per chiedere che la struttura mantenesse la destinazione d'uso originale è staro rigettato), i cittadini del ponente ora chiedono quanto promesso, e da parte dell'assessore alla Legalità, Stefano Garassino, è arrivata la rassicurazione: nel quartiere verranno installate nuove telecamere di sorveglianza, nello specifico quelle che verranno utilizzate durante il periodo di Euroflora, che da Nervi verranno trasferite a Multedo.

«Viste le criticità che ci sono in quella zona, stiamo dialogando con i vari comitati di Multedo - ha spiegato Garassino in risposta a un'interrogazione specifica avanzata in consiglio Comunale - Ieri abbiamo avuto un incontro per fare il punto della situazione, anche in vista dei lavori di riqualificazione che partiranno nella zona. Ho promesso che, a fine Euroflora, le tre o quattro telecamere che verranno recuperate saranno installate a Multedo. Farò un sopralluogo per verificare la compatibilità e, se avremo dei soldi dal Patto della sicurezza, installeremo telecamere anche in altre zone».

I rappresentanti dei comitati si riuniranno nuovamente venerdì 9 marzo in un’assemblea pubblica proprio per discutere di quanto stabilito durante l’incontro con il resto dei residenti. Tra i temi affrontati, oltre a quello della sicurezza e della videosorveglianza nel quartiere, anche il progetto della piscina, la fermata della metropolitana, la delocalizzazioni di Carmagnani e Superba e altri temi “caldi” per il quartiere.