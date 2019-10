Multedo, automobilista salvato nel sottopasso allagato

La scorsa notte a Multedo due agenti della polizia locale hanno salvato un automobilista rimasto in panne nel sottopasso allagato all'altezza di via Simone Pacoret De Saint Bon. A dare la notizia è stato l'assessore Stefano Garassino.

«Sempre orgoglioso del lavoro che svolge la Polizia Locale di Genova che veglia su di noi, la maggior parte delle volte in maniera silenziosa e spesso rischiando la vita - ha scritto Garassino in un post -. Come la scorsa notte quando due agenti della polizia locale hanno rischiato di rimanere nella loro auto nel sottopasso allagato a Multedo per andare a salvare un automobilista che era rimasto in panne. Sono usciti dai finestrini della loro auto e hanno messo in salvo anche l'uomo».

«La polizia locale - ha concluso Garassino - si occupa anche del monitoraggio dei rivi e di tutte le situazioni di criticità un lavoro importante per rendere Genova sicura».