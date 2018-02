Multedo, l'ex asilo Govone resta un centro accoglienza migranti

L’ex asilo Contessa Govone di via delle Ripe, a Multedo, resta un centro accoglienza per migranti: questa la decisione del tribunale di Genova, che ha rigettato il ricorso con cui un gruppo di residenti del quartiere avevano chiesto la chiusura del centro e la riapertura della struttura con la sua destinazione originaria, e cioè come asilo d’infanzia.

La decisione è arrivata giovedì, a poco più di un mese dal presidio che i firmatari del ricorso d’urgenza hanno organizzato proprio davanti al tribunale per chiedere la riapertura dell’asilo. Il giudice ha però contestato le tempistiche con cui è stato presentato il ricorso, sottolineando come siano passati più di due anni senza che sia stato fatto nulla per contestare la chiusura. Soltanto all’arrivo dei migranti, ha chiarito il giudice, i residenti hanno deciso di opporsi.

Ascoltate anche la Suore della Neve, cui la contessa Govone alla morte aveva affidato la struttura per la gestione, che hanno ricordato che l’asilo era stato chiuso perché nel quartiere non c’erano abbastanza bambini per tenere aperto l’asilo, una situazione che permane ancora oggi.

I residenti, che ormai da mesi portano avanti la protesta, hanno però ricordato che la stessa contessa Govone, nel lascito testamentario, aveva chiesto che l’edificio venisse adibito ad asilo, e hanno dunque annunciato l’intenzione di portare avanti la causa in sede giudiziaria per chiedere che venga rispettato il testamento.