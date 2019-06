Multedo, fissata la data per l'inizio dei lavori nell'ex piscina

Dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2020 i lavori per la riqualificazione dell'ex piscina Nico Sapio di Multedo. Il tema è stato affrontato nell'ultima seduta del consiglio comunale di Genova, quando Mauro Avvenente del Partito Democratico ha chiesto a che punto fosse il progetto.

L'assessore ai lavori pubblici Paolo Fanghella ha spiegato: «Questa piscina avrà una connotazione tale che servirà a tutta la città. Non sarà solo una piscina, ma un centro sportivo polivalente, per la cui realizzazione occorrono 4 milioni e 800mila euro: i 4 milioni saranno finanziati dalla Regione Liguria e i restanti 800 mila euro saranno un cofinanziamento del Comune di Genova. I lavori inizieranno nei primi mesi del 2020, in quanto i fondi regionali saranno messi a bilancio proprio all’inizio del prossimo anno».