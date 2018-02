Migrante finisce in mare a Multedo, ricoverato in ipotermia

Un migrante è stato trasportato questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi in ipotermia dopo essere finito in mare davanti alla spiaggia di Multedo. L'uomo è salito su una piccola barca e ha preso il largo, ma poco dopo lo scafo ha iniziato a imbarcare acqua e al migrante non è rimasto altro da fare che tentare di tornare a riva a nuoto.

A prestare i primi soccorsi all'uomo è stato un meccanico di una vicina officina, che gli ha dato una coperta per coprirsi e ha telefonato al 112. Al paziente è stato attribuito il codice rosso, quello dei casi più gravi.

Oltre ai mezzi di soccorso, sul posto è intervenuta la Capitaneria di porto, che ha recuperato la barca e avviato le indagini per chiarire i contorni dell'accaduto.