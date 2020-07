Dorme in una baracca con un'arma medievale, 21enne nei guai

Un giovane milanese di 21 anni è stato denunciato dalla polizia a Multedo poco prima delle 9 del mattino perché sorpreso all'interno di alcune baracche abbandonate con un "mazzafrusto". Si tratta di un'arma bianca di origine medievale formata da un bastone al quale è attaccata una palla chiodata attraverso una catena.

I poliziotti del Commissariato di Cornigliano nella mattinata di domenica 12 luglio 2020 hanno effettuato un controllo all’interno di alcune baracche abbandonate in zona Multedo, spesso occupate da sbandati e pregiudicati.

Attraverso una porta aperta gli agenti hanno notato il 21enne che dormiva su un materasso di fortuna tenendo accanto a sé un mazzafrusto, con manico in legno e palla in ferro chiodata. Il ragazzo, che è risultato essere pregiudicato per minacce, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e furto in abitazione, si è giustificato dicendo che l’arma era solo per “difesa personale”, ma è stato denunciato per "porto di armi

od oggetti atti ad offendere".