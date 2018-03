Via Sestri, crolla lastra d'ardesia e colpisce passante

Tragedia sfiorata giovedì pomeriggio in via Sestri, nel quartiere genovese di Sestri Ponente, dove una lastra di ardesia si è staccata dalla cornice della porta di un negozio colpendo una donna che stava in quel momento camminando sul marciapiede.

Il crollo è avvenuto intorno alle 18.30: la ferita, una donna di 41 anni, è stata subito soccorsa e accompagnata all’ospedale Villa Scassi con una ferita alla testa. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Multedo per controllare gli ingressi del negozio e mettere in sicurezza l'area in cui si è verificato il crollo.