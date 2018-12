Multedo, a fuoco una baracca sulla spiaggia usata come ricovero

Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di Santo Stefano per un incendo divampato in una baracca che sorgeva sulla spiagga di Multedo, nel ponente genovese, spesso utilizzata da senzatetto come ricovero di fortuna.

Le cause dell’incendio sono ancora in via di accertamento, non si esclude che possa essere doloso. Tra le altre ipotesi, anche quella che qualcuno abbia acceso all’interno della baracca un fuoco per scaldarsi, e poi sia fuggito impaurito vedendo che divampavano le fiamme.

Sul posto è stata inviata una squadra dei Vigili del fuoco e l’autobotte del distaccamento di Multedo. Non risultano feriti né intossicati, e l’interno della baracca si è rivelato deserto.