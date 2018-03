Incendio in un ristorante a Multedo, probabile gesto doloso

Proseguono le indagini sull’incendio divampato lunedì sera in un ristorante di via Rostan, a Multedo: i Vigili del fuoco e gli agenti della Squadra Mobile della questura hanno effettuato nuovi sopralluoghi nei locali per tentare di risalire alle cause, e i primi rilievi sembrano confermare che si sia trattato di un atto doloso.

Il rogo era divampato nelle cucine del ristorante nel giorno di chiusura, provocando ingenti danni e costringendo all’evacuazione del palazzo soprastante in via precauzionale. Una volta domate le fiamme, gli investigatori hanno iniziato a cercare tracce di innesco, trovandone alcune proprio nelle cucine: stando a quanto accertato dagli uomini del nucleo giudiziario dei Vigili del fuoco e dai poliziotti coordinati dal dirigente Marco Calì, per far partire l’incendio potrebbe essere stata usata (in maniera piuttosto maldestra) della carta cui è stato poi dato fuoco, ma le indagini sono ancora in corso.

Il titolare del ristorante, intanto, ha negato di essere stato oggetto di intimidazioni o minacce che potessero giustificare un raid incendiario. Il locale è molto conosciuto in zona, anche per essere il ritrovo dei calciatori del Genoa, che si allenano nel vicino Signorini.