Pizzeria distrutta dalle fiamme a Multedo

Serata impegnativa per i vigili del fuoco a causa di un incendio, divampato all'interno della pizzeria Trianon in via Rostan a Multedo. Il rogo sarebbe stato innescato da un'esplosione, avvenuta poco dopo le 23 di ieri.

Il locale era chiuso e non si sono registrati feriti. Il fumo ha invaso il vano scale del palazzo e i vigili del fuoco, intervenuti sul posto anche con un'autoscala, hanno fatto sgomberare gli appartamenti in via precauzionale e poi domato le fiamme.

Sull'accaduto indaga la polizia giudiziaria dei vigili del fuoco.