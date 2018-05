Multedo, ancora un rogo nell'ex piscina

Due incendi nel giro di 4 giorni, entrambi dolosi: è caccia ai vandali che hanno preso di mira l'ex piscina Nico Sapio di Multedo, dopo i due roghi divampati lo scorso 25 maggio e lunedì pomeriggio.

A dare l'allarme, in entrambi i casi, sono stati i residenti che hanno avvistato il fumo: una volta sul posto, i Vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura, cercando anche tracce di un eventuale innesco.

L'ipotesi più probabile, infatti, è che il rogo di lunedì sia collegato a quello scoppiato lo scorso 25 maggio, e che in entrambi i casi sia opera di un vandalo. Soltanto pochi giorni fa erano stati individuati i responsabili di un rogo appiccato in via Ronchi, a Pegli, in cui era andata distrutta la roulotte di una donna. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Arenzano.