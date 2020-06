Buca gomma del taxi per rubare uno zaino, 23enne nei guai

Un giovane di 23 anni e origini palestinesi, presente in Italia in maniera irregolare, è stato denunciato per furto aggravato dai poliziotti di Sestri Ponente per aver rubato uno zaino a un tassista dopo avergli bucato una gomma dell'auto.

Lo scorso 10 giugno in via Multedo di Pegli, un tassista genovese 38enne impegnato a cambiare una gomma bucata era stato infatti derubato di uno zaino, custodito all’interno dell’auto.

In sede di denuncia aveva fornito le immagini delle telecamere poste a bordo del taxi dove si vedeva chiaramente una persona prima forare lo pneumatico e successivamente, approfittando della distrazione del tassista, portare via lo zaino.

I video mostravano così chiaramente il viso del ladro che, nel pomeriggio di giovedì 18 giugno, i poliziotti del Commissariato lo hanno riconosciuto a spasso sempre in via Multedo di Pegli.