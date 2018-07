Chiude il cane in auto sotto il sole, denunciato

Ha parcheggiato la macchina al sole e si è allontanato lasciando all'interno il suo cane. È successo intorno alle 16 di martedì 2 luglio 2018 in piazzale Edoardo Malachina a Multedo.

Diversi passanti hanno notato la povera bestiola sofferente per il caldo e si sono prodigati per aiutarla, chi mettendo un telo da mare sul parabrezza per fare un po' di ombra, chi facendo passare un po' d’acqua dal finestrino allargando con le mani una piccola fessura lasciata aperta.

Dopo circa mezz'ora, mentre i poliziotti della volante stavano cercando di rintracciare il proprietario, quest'ultimo è arrivato. Per lui, genovese di 45 anni, è scattata la denuncia per abbandono di animali e il cane, un meticcio di media taglia, è stato affidato a personale della Croce Gialla per il trasporto al canile.