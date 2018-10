Sciopero selvaggio Amt del 2013, in arrivo multe salate

Al termine del question time durante la seduta del consiglio comunale di martedì 23 ottobre 2018, il presidente Piana ha dato lettura di un ordine del giorno “fuori sacco” che riguarda le maxi multe che i dipendenti di Amt dovranno pagare per le cinque giornate di sciopero (dal 19 al 23 novembre 2013) dichiarate per la messa in sicurezza dell'Azienda, dei posti di lavoro e per il mantenimento in mano pubblica della stessa.

Ogni lavoratore dovrà pagare una sanzione pecuniaria tra i 500 e i mille euro per singola giornata di astensione e dovranno pagare tutto in una unica soluzione entro 30 giorni dall'arrivo dell'ingiunzione.

La conferenza capigruppo ha chiesto al sindaco e alla giunta di impegnarsi con la prefettura di Genova, competente in materia, affinchè le sanzioni siano mantenute nei valori minimi previsti dalla normativa, sia posticipata la scadenza di pagamento e sia concessa la rateizzazione del pagamento stesso.