Multe a casa, senza avviso sul parabrezza: interrogazione a Tursi

Il Consiglio comunale di martedì 26 marzo 2019 è iniziato come di consueto con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Francesco De Benedictis (Noi con l'Italia) ha chiesto come mai, a molti cittadini, sono arrivate a casa delle multe che non erano state, preventivamente, collocate sul parabrezza della vettura risultata in divieto.

La replica dell'assessore Stefano Garassino: «Il codice della strada non prevede avvisi o preavvisi di sorta. In caso di assenza del guidatore nel veicolo, non c'è obbligo di preventiva informazione della sanzione comminata».