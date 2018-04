Pipì per strada, rischia fino a diecimila euro di multa

Ancora una maxi multa per comportamenti contrari al decoro urbano a Genova. Un ventunenne è stato sanzionato perché sorpreso dagli agenti delle volanti a urinare davanti ad alcuni passanti nei pressi di un bar in via Milano nel quartiere di San Benigno. In questi casi la multa va da cinque a diecimila euro, salvo se viene pagata entro pochi giorni, caso in cui scende a tremila euro.

Il giovane si è accorto dell'arrivo dei poliziotti, ma ha terminato quello che stava facendo prima di dare retta a quanto gli stava dicendo il personale in divisa. Una volta esibiti i documenti e informato della multa, il 21enne ha reagito invitando i poliziotti ad andare ad arrestare gli assassini, invece di prendersela con lui.

L'episodio riapre il dibattito sull'opportunità di sanzioni così salate per questo tipo di comportamenti. Ma il fatto che essi si ripetano piuttosto di frequente fa pensare che la pena non sia un deterrente sufficiente.