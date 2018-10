Sampierdarena, approvata all'unanimità la mozione per variare gli orari delle sale slot

È stata approvata all'unanimità dal consiglio del Municipio Centro Ovest la mozione che propone la variazione degli orari di apertura delle sale slot sul territorio.

Una direzione che tutte le forze politiche presenti in consiglio hanno voluto intraprendere: se la prima firmataria del documento è stata infatti Francesca Cagnana del M5S, a seguirla sono stati esponenti del gruppo misto, Lista Civica Insieme, Forza Italia, Pd, Lista Bucci, Leu, Lega e Potere al Popolo.

Nella mozione - in cui si fa riferimento esplicito al fenomeno di gioco d'azzardo patologico come fenomeno da contrastare - si chiede al presidente Renato Falcidia di far impegnare il sindaco Marco Bucci e la giunta perché venga emanata un'ordinanza per modificare l'orario massimo di funzionamento dell'esercizio delle sale da gioco autorizzate presenti sul territorio del municipio, limitandone l'apertura dalle 9 alle 12, e dalle 18 alle 23 di tutti i giorni, festivi compresi.

Il documento espone dati e preoccupazioni: «Nel primo semestre 2017 - si legge - a Genova sono stati spesi 56,4 milioni di euro nel gioco, Genova è quarta dopo Roma, Milano, Torino; Napoli è classificata dopo Genova, e in città sono presenti 2.712 apparecchi, circa 4,65 ogni 100 abitanti. Vi sono circa 60 sale sa gioco in tutta la città di cui molte concentrate proprio nel territorio del Municipio 2 Centro Ovest». Non è tutto, perché, a completare il quadro, «le giocate a Genova sono aumentate dal 2015 al 2016: da 933,4 euro a 949,5 euro pro capite».

Il limite agli orari - secondo i firmatari della mozione - serve proprio perché «l'apertura senza limiti e in particolare nelle ore notturne favorisce la presenza di giocatori problematici, con gravi conseguenze dal punto di vista sociosanitario».

Il M5S ha annunciato di voler portare mozioni analoghe in tutti i municipi genovesi.

L'ordinanza richiesta dal documento è simile ad altre già applicate in vari comuni, tra cui la vicina Arenzano, dove le sale da gioco autorizzate aprono dalle 10 alle 12, e dalle 17 alle 23 (idem per il funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro nei bar, hotel, ristoranti, tabaccherie, negozi, circoli, e così via).