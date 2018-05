Raccolta solidale tappi di plastica, Tursi approva mozione

Nei mesi scorsi l'associazione Non Solo Parole Genova Onlus ha dovuto sospendere il progetto eco-solidale 'Facciamo girare i tappi' per diversi motivi. L'iniziativa è nata 10 anni fa per creare occasioni di lavoro all'interno di un progetto di riciclo di plastica, che coinvolge persone di ogni età.

Poco tempo dopo il Comune si è detto disponibile a cercare di rinnovare la convenzione, scaduta nel 2016. Ieri in consiglio comunale un nuovo importante passo avanti: la sala rossa ha approvato all'unanimità con 40 voti a favore una mozione in favore del progetto eco solidale 'Facciamo girare i tappi', presentata da Cristina Lodi, Mauro Avvenente, Stefano Bernini, Alberto Pandolfo, Alessandro Terrile e Claudio Villa (Pd).