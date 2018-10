Crollo ponte e traffico, proposta per introdurre bus gratis e incentivi 'green'

Il Consiglio comunale di giovedì 18 ottobre 2018, come di consueto, è iniziato con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Dopo un'interruzione della seduta per consentire alla conferenza dei capigruppo di incontrare una delegazione di abitanti nella zona arancione del crollo del ponte Morandi e le rappresentanze sindacali per un confronto sul recente bando di concorso del Comune per sette funzionari di Polizia Locale, al rientro in aula si è passati alla discussione dell'ordine del giorno, che prevedeva quattro mozioni.

La numero 0094 del 26 settembre 2018 è stata rinviata e verrà votata successivamente. Il documento si basa sul fatto che a seguito del crollo del ponte Morandi si è creata una notevole congestione del traffico in città, con inevitabili ricadute anche sulla salute pubblica.

Cristina Lodi, Mauro Avvenente, Stefano Bernini, Alberto Pandolfo, Alessandro Terrile e Claudio Villa (Pd) hanno sottolineato che sarebbe utile mettere in atto misure multisettoriali che favoriscano la mobilità sostenibile, attraverso incentivi fiscali e politiche di integrazione tariffaria in ambito metropolitano: accelerare la realizzazione di piste ciclabili, istituzione del servizio di taxi elettrico, autobus gratis per tutte le linee del territorio genovese e abbonamenti ridotti del 50% per le linee extraurbane, avvio del progetto del battello elettrico. Per attuare queste misure, chiedono al Sindaco e alla Giunta di attivarsi con i principali soggetti pubblici e privati impegnati nell'innovazione e nella ricerca.