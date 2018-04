Motociclista fugge all’alt della Polizia e ferisce un agente: arrestato

La Polizia di Stato di Genova - venerdì verso l'ora di pranzo - ha arrestato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 26enne genovese, già noto alle forze dell'ordine.

Il giovane, notato in via Pastorino alla guida di uno scooter, è fuggito all’alt intimatogli dagli agenti del Commissariato Cornigliano, proseguendo la propria corsa a forte velocità fino in via Reta.

Qui, dopo essere salito con la moto sul marciapiede, è rimasto bloccato da due autovetture posteggiate ed è stato prontamente raggiunto dai poliziotti, scesi dalla volante. Nonostante l’impossibilità di proseguire la fuga, il giovane ha continuato a dare gas e ha opposto resistenza agli agenti, causando ad uno di essi lesioni medicate con prognosi di 7 giorni.

Il 26enne, già finito nei guai in passato per spaccio di stupefacenti e reati contro il patrimonio, è stato arrestato.

È stato inoltre sanzionato per la guida (senza aver mai conseguito la patente) del motociclo, che è stato sottoposto a fermo e sequestro amministrativo perché privo di assicurazione.