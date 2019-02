Sorpreso senza casco su una moto appena rubata, denunciato 47enne

Non ha fatto neppure in tempo a salire sulla moto appena rubata che è stato fermato, controllato e infine denunciato: è successo martedì pomeriggio in via Ippolito d’Aste, nel cuore del centro città, protagonista un 47enne che deve ora rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e guida senza patente.

A “tradire” il 47enne, il fatto che guidasse la moto senza casco: così facendo ha attirato l’attenzione di una pattuglia della Municipale, che lo ha avvicinato. Alla vista dell'auto, l'uomo ha tentato di posteggiare per allontanarsi a piedi, ma è stato subito raggiunto: a quel punto ha provato a divincolarsi e scappare, ma gli agenti lo hanno bloccato, hanno controllato la targa della moto e contattato il proprietario, che ancora neppure si era accorto che la moto gli era stata rubata.

Il mezzo è stato riconsegnato al legittimo proprietario, e per il 47enne è scattata la denuncia.