Sempre più moto sulle strade della Liguria, un dato che continua a crescere

Cresce in Liguria il numero dei motocicli che circolano sulle strade. Nel 2017 il dato è salito a quota 383.673 unità, contro le 378.381 del 2016 registrando così un incremento dell'1,4%. In crescita sia i mezzi con fascia di cilindrata fino a 125 cc (+1,9%), che quelli compresi tra 251 e 750 cc (+3,8%), ma soprattutto quello di motocicli con fascia di cilindrata oltre 750 cc (+4,3%). In calo, invece, i motocicli tra 126 e 250 cc (-1,5%). La provincia ligure in cui vi è stata la maggior crescita del parco circolante di motocicli tra il 2016 e il 2017 è Imperia (+1,8%), seguita da Genova, La Spezia e Savona (tutte con il +1,3%). Tutti questi dati emergono da un’elaborazione di Federpneus (Associazione Nazionale Rivenditori Specialisti di Pneumatici) sulla base di dati Aci.

Il dato si conferma, comunque, in linea con quello nazionale visto che in Italia si è registrata una crescita dell'1,3% tra il 2016 e il 2017 passando da 6.600.905 a 6.683.477 unità. La regione in cui si è registrato un vero e proprio boom di motocicli è il Trentino Alto Adige che ha registrato un incremento del 4,1%, a seguire Campania (+2,3%) e Molise (+2%). L'unica regione in cui invece il numero di moto e scooter è diminuito (pur lievemente) è il Lazio (-0,1%).

Dando uno sguardo anche al parco automobili la Liguria ha registrato un lieve aumento dei mezzi circolanti passando da 832.304 auto a 838.182 (+0,7%) un dato inferiore rispetto a quello nazionale dove le auto sono cresciute dell'1,7% passando da 37.876.138 a 38.520.321.