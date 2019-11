Accasciato sul volante, passante dà l'allarme ma è troppo tardi

Tragedia nel quartiere di San Martino dove un uomo è stato trovato morto in auto. Carabinieri e personale del 118 sono intervenuti intorno alle 14 di lunedì 18 novembre 2019 in via dell'Ombra su segnalazione di un passante, che ha visto l'uomo accasciato sul volante.

I soccorritori hanno provato a rianimare il paziente, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo vano. A una prima analisi del corpo non risultano ferite o altri elementi che possano fare pensare a una morte violenta. L'ipotesi più probabile pare dunque il malore.

La vittima avrebbe un'età compresa fra i 40 e i 50 anni.