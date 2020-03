La cultura genovese piange Tonino Conte, "papà" del Teatro della Tosse

Tonino Conte, regista italiano e fondatore del Teatro della Tosse, è morto sabato 21 marzo all'età di 84 anni.

Ad annunciarlo sui social il figlio Emanuele con poche e semplici parole: «Oggi, alle 15.55, mio papà Tonino è morto, detestava sentir dire "è mancato". Non ci sarà funerale, secondo il suo desiderio».

Conte era nato a Napoli nel 1935, e nel 1938 la sua famiglia si era trasferita a Genova. Nel 1959 entrò come direttore di scena nella compagnia teatrale “La Borsa di Arlecchino”, diretta da Aldo Trionfo, diventando amico di Emanuele Luzzati e Giannino Galloni, e da lì una lunga serie di esperienze lo portò a fondare nel 1975 - con Luzzati, Trionfo, Giannino Galloni, Rita Cirio e un gruppo di attori - il Teatro della Tosse, di cui conservò la direzione artistica fino al 2007, anno in cui passò il testimone al figlio, il regista Emanuele Conte, attualmente presidente della Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse.

Per i numerosi spettacoli in grandi e inconsueti spazi all'aperto (Forte Sperone, Diga Foranea, l'ex capannone industriale della Fiumara, per citarne quelli genovesi), che sono diventati uno dei tratti distintivi e punti di forza del Teatro della Tosse, il 3 ottobre 2003 ricevette la laurea honoris causa in Architettura dalla Facoltà di Camerino. Nel settembre 2005 gli viene conferito il Grifo d'Oro dal Sindaco di Genova Giuseppe Pericu.