La Fontanabuona piange Renzo Canevale

Lutto in Fontanabuona per la morte improvvisa di Renzo Canevale. L'operatore e centralinista del 118 Tigullio Soccorso se ne è andato per un malore di cui è rimasto vittima ieri pomeriggio, venerdì 16 novembre.

Il 61enne stava lavorando sugli ulivi nel suo terreno a Orero quando si è sentito male, inutili purtroppo i soccorsi. Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook che corrono sulla pagina della Croce rossa di Cicagna dove era conosciuto e amato da tutti.

La data dei funerali non è stata ancora comunicata.