È morto Giulietto Chiesa, "storico" dirigente del Pci genovese

È mancato Giulietto Chiesa, "storico" dirigente del Pci genovese.

Ad annunciarlo, sulla sua pagina Facebook, il vignettista Vauro: «Non riesco ancora a salutarlo. Ricordo i suoi occhi lucidi di lacrime, a Kabul, davanti ad un bambino ferito dallo scoppio di una mina. È morto un uomo ancora capace di piangere per l’orrore della guerra. I suoi occhi sono un po’ anche i miei».

Chiesa - originario del Basso Piemonte - è stato dirigente della Federazione Giovanile Comunista Italiana e poi, dal 1970 al 1979, dirigente della Federazione di Genova del Partito Comunista Italiano. Infine è stato capogruppo sempre per il Pci all'interno del Consiglio Provinciale di Genova, dal 1975 al 1979.

Giornalista, dopo essere entrato in conflitto con il Pci ligure, è stato corrispondente da Mosca per "L'Unità" e "La Stampa", oltre che per il Tg5, Tg1 e Tg3, diventando uno dei più stimati "cremlinologi" e scrivendo anche svariati saggi sull'Unione Sovietica e la Russia. Per la sua attività giornalistica ha ricevuto nel 2002 il Premio Nazionale Cultura della Pace.

Candidato alle elezioni europee del 2004 per la lista "Di Pietro-Occhetto società civile" viene eletto al Parlamento Europeo per la circoscrizione nord-ovest, iscrivendosi prima al gruppo centrista dell'Alde, per poi entrare nel Gruppo Socialista del Parlamento Europeo.

In seno al Parlamento europeo è stato nominato, dal 2005 al 2007, vicepresidente della Commissione per il commercio internazionale, membro della Commissione per la cultura e l'istruzione, della Sottocommissione per la sicurezza e la difesa, della Delegazione alla commissione di cooperazione parlamentare UE-Russia, della Delegazione alle commissioni di cooperazione parlamentare UE-Kazakistan, UE-Kirghizistan e UE-Uzbekistan e per le relazioni con il Tagikistan, il Turkmenistan e la Mongolia.