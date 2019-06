Malore al Forte Diamante, muore escursionista 60enne

Questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti con l'elisoccorso sulle alture di Genova, nei pressi del Forte Diamante, per soccorrere un 60enne che, mentre passeggiava con moglie e due amici, è stato colto da malore.

La squadra di Genova Est ha raggiunto il malcapitato dopo un lungo cammino e ha prestato assistenza al velivolo.

L'elicottero, giunto in tempi brevi, ha sbarcato il personale medico ma l'intervento non è stato sufficiente per salvargli la vita. La salma è stata trasportata dal drago all'ospedale San Martino