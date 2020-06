Malore in strada, muore 70enne

Tragedia mercoledì mattina in corso Sardegna, dove un uomo di 70 anni è morto a causa di un malore.

L’uomo era appena sceso da un bus della linea 47. Arrivato sul marciapiede, alla fermata, ha barcollato e si è accasciato a terra. Immediata la richiesta ai soccorsi, allertati dai presenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una volta sul posto i sanitari hanno provato in tutti i modi a rianimarlo, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.