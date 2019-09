Tragedia vicino al Carlini, ventenne trovato morto in un parcheggio

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 27 settembre 2019, a Borgoratti. Un giovane è morto poco distante da corso Europa e dallo stadio Carlini. La vittima è un ventenne di origini albanesi.

Cosa è successo

L'allarme è scattato dopo che una donna, che si stava recando nel box a prendere l'auto, ha notato il ragazzo in un lago di sangue. Il ventenne è caduto, per cause in via di accertamento, dal parcheggio soprastante ed è finito in uno spazio aperto al piano terra del silos, il cui accesso è in via della Piazzetta.

Sul posto si sono precipitate le volanti della polizia e i mezzi del 118, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Il punto in cui è stato trovato il ventenne alimenta gli interrogativi su come sia avvenuta la tragedia. Al momento l'unica ipotesi che sembra esclusa è quella di una violenza.

Potrebbe dunque trattarsi di suicidio, anche se pare poco chiara la decisione di togliersi la vita, lanciandosi da un'altezza di 5-6 metri e poi scavalcando una ringhiera appuntita, mentre poco distante non c'è nessuna protezione. Oppure il ventenne potrebbe essere morto in seguito a una caduta accidentale. A queste domande proverà a dare risposta l'autopsia, disposta dal magistrato di turno.