Haven, sub morta: aperto fascicolo per omicidio colposo

È stato ritrovato ieri senza vita, a 80 metri di profondità, il corpo di Ornella Bellagarda, 50 anni, sub torinese che si era immersa domenica per visitare il relitto della Haven in compagnia di un gruppo di amici e di suo marito.

La donna non era mai risalita in superficie, e l'allarme era subito scattato: il suo cadavere è stato trovato più di 24 ore dopo, grazie all'aiuto di un Rov, un robottino in grado di scandagliare i fondali anche nei punti più nascosti.

E dunque quella che alcuni chiamano la "maledizione della Haven" torna a colpire. Adesso la procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, e l'attrezzatura della donna è stata sequestrata. Non si esclude un malore dovuto a una miscela sbagliata nelle bombole. I familiari potranno fissare la data dei funerali dopo il via libera dei magistrati.

Dal 2014 a oggi i sub morti mentre si recavano su questo relitto - il più grande visitabile del Mediterraneo - sono 8: certo, un dato da leggere in proporzione alle migliaia di sub che ogni anno si recano nel mare davanti ad Arenzano per la Haven.