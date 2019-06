Liquido oleoso finisce in mare in porto

Oggi la Guardia Costiera è intervenuta a bordo della motonave Morocco Sun, battente bandiera de Marocco, ormeggiata in area riparazioni navali nel porto di Genova, per la fuoriuscita di prodotto oleoso in mare, verificatasi durante dei lavori a bordo della nave. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'evento inquinante sia avvenuto durante il conferimento delle acque di sentina e a causa di un guasto a una valvola.

Il personale della Guardia Costiera ha diffidato i responsabili dell'inquinamento a ridurre o eliminare gli effetti dannosi, anche potenziali, per l'ambiente marino causati dallo sversamento, e ha trasmesso, in collaborazione con la Guardia di Finanza, alla competente Autorità Giudiziaria gli atti dovuti in caso di inquinamento da idrocarburi in mare ed ha effettuato dei campionamenti, inviati successivamente all'Arpal, per l'analisi del prodotto inquinante.

Per contrastare la fuoriuscita sono intervenuti due battelli disinquinanti Santoro/Servizi Ecologici che hanno provveduto a bonificare lo specchio acqueo interessato dall'inquinamento. In poco tempo è stato scongiurato un reale e concreto pericolo di inquinamento in porto.