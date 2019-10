Valpolcevera, furto nel capannone di un'azienda: spariti utensili e macchinari

Ladri in azione in Valpolcevera nella notte tra giovedì e venerdì.

A farne le spese, una ditta che si occupa di trasporti e logistica, in via Albisola: i ladri si sono introdotti in uno dei capannoni intorno alle 4.30 e hanno portato via utensili e macchinari per un valore ancora da quantificare.

Ad accorgersi del furto il guardiano, che ha notato il lucchetto forzato. Sull’accaduto indaga la polizia.