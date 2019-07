Video inedito crollo Morandi, la Finanza: «Nessun taglio di immagini»

La Guardia di Finanza di Genova, attraverso un comunicato, ha smentito timori e indiscrezioni riportate da alcuni organi di stampa cittadini secondo cui le immagini del video inedito diffuso lunedì 1 luglio e relativo al crollo della pila 9 del ponte Morandi, erano state parzialmente tagliate.

«Nel ribadire l’infondatezza di qualsiasi attività di “taglio” di frame da parte degli organi inquirenti - ha spiegato la Guardia di Finanza - , si rammenta che le immagini relative al crollo della pila 9 del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone, sono state riprese da una telecamera di sicurezza dell’azienda “Ferrometal” e poste sotto sequestro nei giorni immediatamente successivi al crollo»..

«Venute meno le esigenze di segretezza del video - ha concluso la Finanza -, in quanto dal 1° luglio 2019 posto a disposizione dei periti, si è proceduto alla relativa e integrale diffusione per esigenze di pubblica informazione. Le immagini rese disponibili agli organi d’informazione sono le medesime sequestrate - e depositate nell’ambito del secondo incidente probatorio - e non oggetto di alcuna forma di alterazione».