Inchiesta Morandi, nominato nuovo traduttore per la "super perizia" svizzera

Nei giorni in cui ci si prepara a smontare un altro pezzo del troncone ovest del ponte Morandi, proseguono indagini e accertamenti tecnici nell'ambito dell'inchiesta sul crollo, che il 14 agosto del 2018 ha causato la morte di 43 persone.

Il giudice per le indagini preliminari, Angela Nutini, ha proprio oggi affidato all’ingegnere Hansjoerg Letzner, consulente del tribunale di Bolzano, il compito di tradurre nuovamente la perizia firmati il laboratorio dell'Empa (Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology), in Svizzera, in cui erano stati portati i reperti del viadotto raccolti dalla Squadra Mobile della questura e custoditi all'interno dell'hangar messo a disposizione in zona Campi da Amiu. Letzner, 70 anni, è specializzato in strutture, appalti pubblici, opere edili, idrauliche e stradali e urbanistica, ed è vice presidente dell'European Council of Engineers Chambers.

La nuova traduzione era stata richiesta lo scorso 8 febbraio dagli avvocati di Autostrade per l'Italia, che avevano contestato il fatto che la lunga e complessa relazione fosse stata tradotta senza la presenza dei consulenti di tutte le parti in causa (comprese dunque anche quelle civili). Il giudice ha fissato per il 18 marzo la data per la consegna della traduzione, e per il 27 quella per la discussione della stessa, autorizzando dunque gli avvocati degli indagati a partecipare alle operazioni con propri consulenti.

In mattinata è stato inoltre sentito come persona informata sui fatti Vito Gamberale, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia dal 2000 al 2006. Il manager è stato ascoltato per oltre due ore e mezza dal pubblico ministero Massimo Terrile, che ha chiesto chiarimenti sugli investimenti per la manutenzione del Morandi e sule modalità con cui venivano eseguiti i controlli e i monitoraggi nel periodo della sua gestione.