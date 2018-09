Crollo Morandi, i tassisti genovesi raccolgono fondi per i cani eroi dei vigili del fuoco

“Genova non si arrende”, si legge sui taxi che provano a circolare nel traffico congestionato della Genova post crollo del ponte Morandi, e anche dai tassisti arriva un’iniziativa dedicata a ringraziare chi si è impegnato per salvare vite e gestire l’emergenza la mattina del 14 agosto 2018, data che la città mai dimenticherà: i vigili del fuoco e i loro cani, che per giorni hanno scavato incessantemente tra le macerie.

L’idea è nata da Gianfranco Mazzitelli, tassista genovese che ha pensato di organizzare una raccolta fondi per i vigili del fuoco, e ha già ottenuto l’adesione di singoli tassisti, Cooperative e consorzi taxi di circa 30 città: «Come Cooperativa Radio Taxi Genova - ha spiegato Luca Gianni del consiglio direttivo della Cooperativa 5966 - abbiamo subito accolto l’idea, coinvolgendo i colleghi delle altre cooperative. Raccogliere fondi per i Vigili del Fuoco, il cui intervento tempestivo è stato fondamentale nei soccorsi, ci è sembrato un modo per poterli ringraziare: un piccolo gesto, ma fatto davvero con il cuore».

In particolare, i fondi raccolti saranno destinati alle unità cinofile dei Vigili del Fuoco «che hanno svolto un lavoro prezioso, unitamente alla grande professionalità dei soccorritori». Grazie alla collaborazione della onlus “Tutti taxi per amore” del presidente Marco Salciccia, è stata distribuita, su tutto il territorio nazionale, la striscia “Genova non si arrende”, che da giorni ormai è possibile vedere applicata al lunotto posteriore dei taxi di circa 30 città italiane.

I tassisti aderenti all’iniziativa hanno fatto una donazione volontaria tracciata sul conto corrente “Genova non si arrende”, aperto per l’occasione e devoluto alle Unità Cinofile della Liguria, per la realizzazione di un mezzo speciale per contribuire al miglioramento delle condizioni di lavoro in situazioni così difficili.