Ordine degli Avvocati, apre lo sportello gratuito per le vittime del ponte

Il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova risponde all'emergenza del dopo ponte Morandi, attivando uno sportello di strada gratuito. Chi si trova in difficoltà a causa del crollo e non sa come muoversi, può chiedere un parere legale senza versare un euro.

Gli avvocati genovesi vogliono in questo modo anche tutelare i concittadini dai tentativi di scaccallaggio da parte di legali di fuori Genova. Pare infatti che alcuni colleghi stiano cercando di avvicinare le famiglie delle vittime, i feriti e gli sfollati per mettere le mani sui futuri risarcimenti.

Il servizio sarà attivo dal 27 agosto al quarto piano di piazza Portoria 1 dove si trova la sede dell’Ordine e si pensa a un'altra apertura al Circolo Amici di Certosa in via Fillak 188 rosso.