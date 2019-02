Ponte Morandi: giù un'altra trave. Probabile esplosivo su pila 8

Operazioni di taglio in corso sul ponte Morandi. Si tratta della porzione tra la pile 6 e 7 che verrà calata con le stesse modalità della prima. Dopo il taglio col filo diamantato e l'installazione degli strand jack per sollevare l’impalcato da 900 tonnellate si lavorerà per portarlo a terra. Il tempo calcolato dagli addetti ai lavori, per portare a termine l'operazione è di circa 8 ore.

«Sarà ancora una volta un’operazione complessa - ha detto il commissario per la ricostruzione Marco Bucci - il taglio deve essere fatto in maniera perfetta, altrimenti la trave non scende».

Si tratta della seconda delle sei travi complessive che saranno portate a terra, mentre, in parallelo, inizierà la demolizione delle torri. «Ogni settimana smonteremo una trave – ha spiegato Bucci – tutte saranno conservate e messe a disposizione della procura».

Per demolire la torre 8, la più vicina al Polcevera del moncone ovest, è invece sempre più probabile l'uso di esplosivo ma la decisione finale sarà presa questa mattina durante una commissione in Prefettura.

«C’è un 80% di possibilità di utilizzare l’esplosivo - afferma il sindaco e commissario - anche perché le aziende impegnate nel cantiere vogliono provare e vedere che cosa succede, come in un test, in vista di quella che sarà la demolizione delle pile 10 e 11, sulla parte est».

Sul fronte del traffico non dvrebbero esserci ripercussioni con corso Perrone e via 30 Giugno regolarmente aperte nella giornata di mercoledì 20 febbraio 2019