Morandi, a Tursi la prima riunione degli osservatori su ambiente, salute e viabilità

Riunioni ogni 15 giorni e tavoli congiunti per avere un quadro complessivo e il più possibile aggiornato sull’andamento dei lavori per la demolizione e la ricostruzione del Morandi: si sono riuniti per la prima volta giovedì a Palazzo Tursi i due osservatori voluti dal Comune per fornire ai cittadini aggiornamenti sull’impatto che i cantieri hanno su salute, ambiente e viabilità.

Al tavolo hanno partecipato i rappresentanti dei Municipi coinvolti, Medio Ponente, Valpolcevera e Centro Ovest, il sindaco-commissario Marco Bucci hanno incontrato il sindaco Marco Bucci e i due coordinatori, Luciano Grasso (Salute e Sicurezza) e Caterina Patrocinio (Demolizione, ricostruzione e viabilità).

A margine di una prima riunione di fatto “conoscitiva” e di coordinamento, è stata confermata l’intenzione di incontrarsi a cadenza quindicinale e di riferire al sindaco ogni istanza sollevata dai cittadini con una relazione una volta al mese. Allo stesso modo, i cittadini potranno informarsi su quanto accade nei cantieri per il viadotto del Polcevera consultando il sito del commissario.