Nuovo ponte, vincono Salini Impregilo e Fincantieri col progetto di Piano

Sarà Salini Imprengilo, insieme con Fincantieri e Italferr, a costruire il nuovo ponte sul Polcevera. Cimolai ha anticipato con una nota l'annuncio di Bucci e ha fatto sapere di essere stata informata dal commissario straordinario dell'assegnazione dei lavori alla cordata Salini Impregilo - Fincantieri: «La società Cimolai S.p.A. - si legge nella nota diffusa nelle prime ore di martedì - per puro spirito di servizio al Paese e per non ostacolare la ricostruzione tale da aprire al traffico l’infrastruttura entro natale 2019, non ha intenzione di presentare ricorso».

Il nuovo ponte avrà un costo totale di 202 milioni di euro (“tutto compreso e nulla escluso”, come indicato dal Decreto numero 19, di firma odierna). Le aziende si sono impegnate a rispettare un crono-programma, che prevede il completamento strutturale dell'opera entro la fine del 2019.

«Oggi si compie un passo importante per il futuro della città - spiega il commissario Marco Bucci -. Abbiamo chiesto all'architetto Renzo Piano di sovraintendere al progetto, per garantire l'aderenza all'idea originale e la qualità di realizzazione della stessa. L'architetto Piano ha accettato l'incarico in forma di donazione alla città di Genova. Abbiamo ricevuto una lettera dall'azienda Cimolai e dall'architetto Santiago Calatrava, in cui si esprime la disponibilità alla collaborazione per lavorare allo sviluppo del nuovo viadotto per il bene della città di Genova e dell'Italia. Considero questa offerta molto positiva e nei prossimi giorni la esamineremo nei dettagli».

Come è ormai noto, Salini Impregilo e Fincantieri avevano presentato un progetto sviluppato sulla base dei disegni di Renzo Piano, mentre Cimolai aveva puntato sull’estetica e le linee di Santiago Calatrava. Le proposte dell’azienda friulana e dell’archistar spagnola parevano avere convinto addetti ai lavori e non, ma alla fine la scelta è ricaduta sul progetto (e sulla cordata di imprese) che il governo aveva appoggiato e indicato come prescelti per la ricostruzione sin dall’inizio, con Fincantieri a fare da capofila. Si attende ancora il decreto che ufficializzerà l’assegnazione, e che scenderà nel dettaglio per quanto riguarda costi e modalità.