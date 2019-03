Viabilità, corso Perrone riaperto dopo 5 giorni di chiusura

È stato riaperto venerdì mattina, dopo cinque giorni di chiusura dovuto alle operazioni di smontaggio del ponte Morandi, corso Perrone.

La polizia locale ha dato via libera al traffico in entrambi i sensi di marcia intorno alle 12.30. La strada era stata chiusa nel tratto compreso tra via Perini e via Borzoli per la discesa della quinta trave gerber del troncone ovest del Morandi.

La previsione iniziale di riapertura era per la serata di sabato, anticipata alla luce della conclusione della manovra, avvenuta nel pomeriggio di giovedì.