Ponte Morandi, al via le prove di carico: piattaforme al lavoro sul lato ovest

Sono iniziate come previsto sabato mattina le prove di carico sul troncone ovest del ponte Morandi, operazioni necessarie per testare la sicurezza e la resistenza di quanto resta del viadotto in vista della demolizione vera e propria.

Per effettuare i test sono stati utilizzati dei carrelli radiocomandati guidati dagli uomini di Omini, una della aziende che fanno parte della cordata cui è stata affidata la demolizione. Gli operai e i tecnici sono quindi saliti sul troncone superstite lato Savona insieme con diversi mezzi di lavoro.

Per l’intera durata delle operazioni, corso Perrone resta chiusa al traffico veicolare e pedonale nel tratto che va da via dei Laminatoi al civico 74 rosso. Sulla base delle tempistiche, è probabile che la chiusura resti in vigore per tutto il weekend.