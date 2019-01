Demolizione Morandi, tutto pronto per il "taglio": chiude corso Perrone

Non si fermano i lavori su quanto resta del ponte Morandi, pur con qualche intoppo legato al meteo. Dopo la nevicata del 23 gennaio, infatti, gli operai delle ditte cui è stata affidata la demolizione si sono necessariamente dovuti fermare per il forte vento di giovedì, rimandando di un ulteriore giorno l’atteso taglio della campata del troncone ovest.

Il sindaco-commissario Marco Bucci, infatti, aveva ottimisticamente ribadito che «a metà gennaio, massimo nella settimana tra il 21 e il 24, vedremo venire giù i primi pezzi di ponte». A oggi però le ditte si sono occupate di fatto di alleggerire quanto resta del ponte, eliminando guardrail, ringhiere e altre componenti metalliche e scarificando l’asfalto.

«Ci sono diverse operazioni propedeutiche al taglio vero e proprio», avevano puntualizzato da Omini, una delle ditte che fa parte della cordata che si è aggiudicata i lavori di demolizione.

Le ultime disposizioni in fatto di viabilità per corso Perrone, la via che corre proprio sotto il troncone ovest, lasciano però pensare che il primo taglio dovrebbe arrivare a breve: la strada verrà chiusa al transito veicolare e pedonale dalle 6 di sabato 26 gennaio alle 23.59 di lunedì 28 gennaio, 42 ore di chiusura nel weekend che potrebbero essere utilizzate per tagliare la prima sezione della campata e calarla a terra con la tecnica dello “strand jack”, che si avvale di gru, piattaforme meccaniche e cavi.