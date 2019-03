Nuovo ponte, oggi il primo "taglio" nello stabilimento Fincatieri

Ci sarà anche il premier Giuseppe Conte al taglio della prima lamiera destinata alla costruzione del nuovo viadotto sul Polcevera, previsto per lunedì mattina nello stabilimento Fincantieri di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona.

L’annuncio arriva direttamente dal presidente del consiglio, che lo scorso venerdì era a Genova e ha incontrato i residenti di Certosa e Sampierdarena promettendo di tornare a fare loro visita prima dell’inaugurazione del nuovo ponte, e rassicurando sulla presenza dei fondi per la zona franca urbana e per i cittadini che vivono ai margini della zona rossa del Morandi.

«Oggi sarò a Valeggio sul Mincio (Verona) per l'inaugurazione dello stabilimento 'Fincantieri Infrastructure' - ha scritto Conte - In questa occasione verrà effettuato il taglio della prima lamiera destinata alla costruzione del nuovo Ponte di Genova. Oggi annuncerò anche le prime tappe del tour sui cantieri delle infrastrutture che sbloccheremo per far ripartire il Paese».

Conte parteciperà all’inaugurazione del nuovo stabilimento insieme con il riconfermato ad di Fincantieri, Giuseppe Bono: il pezzo di lamiera tagliato verrà trasferito nello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente per essere lavorato, assemblato e poi portato in cantiere. E sempre sul fronte cantiere, si attende il verdetto della prefettura e della commissione esplosivi sull'utilizzo di microcariche per la demolizione della pila 8 del troncone ovest: l'operazione "esplosione controllata", già prevista per sabato 9 marzo, è stata congelata in attesa della presentazione di un nuovo piano che assicuri il rispetto di tutti i criteri di sicurezza dal punto di vista dell'amianto. I carotaggi hanno infatti portato alla luce la presenza di crisolito, la pietra verde che contiene amianto e che potrebbe diventare pericolosa in caso di massiccia dispersione di polveri nell'aria, come avverrebbe in caso di esplosione.