Ponte Morandi, la tragedia vista dal New York Times

"When the bridge fell", quando il ponte cadde. Apre così l'edizione internazionale di sabato 8 settembre del New York Times. Il celebre giornale americano ha dedicato la copertina alla tragedia del viadotto Morandi, uno dei più grandi disastri del nord Europa nell'ambibto dei trasporti. Le testimonianze dei sopravvissuti, il racconto di quell'infausto 14 agosto e valutazioni tecniche.

I giornalisti James Glanz e Gaia Pianigiani con la fotografa Nadia Shira Cohen sono saliti sul carrello dei vigili del fuoco e hanno visto le macerie dall'alto, sono andati anche a Savona per intervistare Davide Capello, il pompiere precipitato con la sua auto e rimasto appeso nel vuoto: «Sono venuti a casa mia - racconta il vigile del fuoco e calciatore - si sono intrattenuti a lungo e hanno fatto un bel resoconto».

«Quando fu costruito negli anni '60 il viadotto di Genova era più che un semplice ponte - scrive nella pagina James Glanz - era un viaggio lungo 1.200 metri attraverso la maestria e l'innovazione, che erano valse al suo progettista Morandi la fama nei circoli di architettura e ingegneria nel mondo. La sua sagoma era così leggera e aerea, che sembrava uscita direttamente dai fogli di carta millimetrata».

Non solo la copertina dell'edizione cartacea ma anche un servizio interattivo è stato dedicato al ponte Morandi dal New York Times. Si chiama "Road to Tragedy", la strada verso la tragedia. «Dopo settimane di interviste, documenti e analisi tecniche - scrive sul suo profilo Facebook Gaia Pianigiani - io e James Glanz abbiamo narrato momento per momento cosa è successo sul ponte quella mattina, e poi viaggiato indietro nel tempo. Le foto di Nadia Shira Cohen rendono giustizia alla bellissima Genova ferita. Il nostro grazie va ai Vigili del Fuoco, il cui cuore e le cui parole ci hanno portato dentro quell'infausto 14 agosto e in particolare a Davide (Capello, ndr). Sono suoi gli occhi che ci hanno guidato in questo viaggio».