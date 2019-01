Demolizione Morandi, i lavori non si fermano sotto il ponte imbiancato

Non si fermano i lavori nel cantiere del ponte Morandi, in zona Campi: nonostante la nevicata e le basse temperature, gli operai hanno continuato a lavorare nella zona sottostante quanto resta del troncone ovest del viadotto per cercare di rispettare le scadenze e i ritmi stabiliti con la struttura commissariale.

Per giovedì 24 gennaio, infatti, il sindaco e commissario Marco Bucci aveva fissato l’inizio delle operazioni di taglio del troncone, la fase più delicata dei lavori. In realtà, stando a quanto dichiarato dalle ditte stesse (e confermato alla fine anche da Bucci stesso nel giorno della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per i 40 anni dalla morte di Guido Rossa), gli operai proseguiranno con le operazioni di alleggerimento del troncone, rimuovendo guardrail, ringhiere e altri parti metalliche in vista del taglio vero e proprio, per cui però non c'è ancora una data.

«Le aziende incaricate non lo tireranno giù domani, forse venerdì o lunedì - ha detto Bucci - Stiamo rispettando perfettamente il piano operativo di lavoro, certo il piano può cambiare, ma per adesso le date importanti del 31 marzo per l’inizio dei lavori e per la fine dell’anno per l’impalcato, sono ancora ferme e fisse, non c’è motivo di discuterle».