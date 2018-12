Crollo Morandi, Medaglia d'Oro al Valor civile alla bandiera dei vigili del fuoco

«Con straordinaria determinazione e altissima professionalità, in occasione del cedimento di una campata di un viadotto autostradale, gli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco accorrevano da tutto il territorio nazionale con sofisticate strumentazioni per prestare soccorso, con generoso spirito di solidarietà, alle numerose vittime del disastroso crollo e per recuperare, in un complesso e rischioso scenario operativo, i corpi che avevano perso tragicamente la vita». Con questa motivazione il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso alla Bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco la Medaglia d'Oro al Valor civile per l'intervento a seguito del crollo del ponte Morandi a Genova.

«Nei giorni successivi al disastro e fino al termine dell'emergenza - si legge ancora nella motivazione - centinaia di unità di personale, con eccezionale abnegazione, senza sosta e anche in ore notturne, effettuavano oltre mille interventi, assistendo altresì la popolazione nel recupero degli effetti personali all'interno delle abitazioni dichiarate inagibili. Luminoso esempio di mirabile coraggio e di incondizionato amore per il prossimo che ha suscitato, ancora una volta, l'unanime riconoscenza dell'intera Nazione».

Ad apporre la medaglia sulla Bandiera è stato questa mattina il sottosegretario all'Interno Stefano Candiani, in occasione della cerimonia con cui gli allievi Vigili del fuoco dell'83esimo corso hanno giurato fedeltà alla Repubblica.