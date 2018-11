Inchiesta Morandi, l'ad di Autostrade in tribunale il 28 novembre

Dopo gli interrogatori delle scorse settimane a funzionari e dirigenti, tocca anche all’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, presentarsi in tribunale per l’interrogatorio legato all’inchiesta sul crollo del ponte Morandi.

Castellucci sarà in tribunale mercoledì 28 novembre per essere sentito dal pool della procura, con qualche giorno di ritardo rispetto al precedente calendario per le giornate di astensione da parte degli avvocati, che hanno protestato contro la riforma della prescrizione.

Il manager è indagato insieme con altre 20 persone (nel provvedimento sono citate anche Aspi e la controllata Spea) per la morte delle 43 persone precipitate nel vuoto la mattina del 14 agosto 2018 in seguito al cedimento del viadotto sul Polcevera. Tramite i suoi avvocati aveva chiesto di poter essere ascoltato in un luogo che non fosse il tribunale, a distanza di sicurezza da riflettori e media, ma la procura ha rigettato la richiesta: prima di lui tutti gli indagati si sono presentati a palazzo di giustizia, in gran parte rifiutandosi di rilasciare dichiarazioni e avvalendosi della facoltà di non rispondere.